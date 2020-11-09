Неравнодушных челябинцев наградят за помощь при взрыве в ГКБ № 2

Соответствующее распоряжение дала своему заму по социальному развитию глава Челябинска Наталья Котова.

Послушать 00:00

31 октября в Челябинске произошёл взрыв кислородных баллонов на территории городской больницы № 2. Никто из пациентов не пострадал, однако здание больницы, жилой дом и несколько корпусов общежития ЮУрГУ получили заметные повреждения. Едва узнав о происшествии, на помощь пациентам больницы и жителям близлежащего дома сразу же пришли не только экстренные службы, но и неравнодушные люди. Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заму по социальному развитию Сергею Авдееву подготовить список тех, кого следует наградить за помощь в непростой ситуации.

«Вам нужно подготовить кандидатуры для награждения почётными грамотами и благодарственными письмами тех жителей города, которые помогали другим после взрыва в ГКБ № 2, за их отважное поведение. Я думаю, это и медики, и представители студенческих отрядов, и представители других общественных организаций. Я знаю, что депутаты Городской думы принимали самое активное участие. Откликнулись управляющие и строительные компании. Некоторые до сих пор продолжают помогать при необходимости»,— поручила глава Челябинска.

Также она отметила, что на помощь сразу же пришли и спортсмены, находившиеся в этот момент на стадионе имени Е. Елесиной, и поручила их тоже внести в список.

Сергей Авдеев принял поручение Натальи Котовой и сообщил, что в ближайшее время всё будет сделано.