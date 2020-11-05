Ветеран «Трактора» Геннадий Казаков скончался на 81-м году жизни

За челябинский клуб он провёл 170 матчей.

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Сегодня, 5 ноября, в возрасте 81 года ушёл из жизни ветеран ХК «Трактор» Геннадий Казаков. Он играл за челябинский клуб в 50—60-х годах.

В ХК «Трактор» отмечают, что на третий сезон игры за команду Геннадий Казаков вошёл в число самых результативных хоккеистов чемпионата СССР.

«За „черно-белых“ нападающий провёл 170 матчей и набрал 65 (59 + 6) очков. Челябинские болельщики ценили его за страсть, за его бойцовские качества, которые он проявлял на льду»,— рассказали в челябинском хоккейном клубе.

Также Геннадий Казаков долгое время играл за уфимский «Салават Юлаев», где постоянно был на ведущих ролях.

«Вместе с Владимиром Быковым и Николаем Заварухиным составлял легендарную ударную тройку атаки „юлаевцев“ и за время выступления за нашу команду забросил 189 шайб», — поделились в уфимском клубе.

После окончания карьеры игрока он работал тренером всё в том же «Салавате». Майка Геннадия Казакова висит под сводами уфимского дворца.

Хоккейные клубы «Трактор» и «Салават Юлаев», а также редакция «Первого областного» выражают соболезнования родным и близким Геннадия Казакова.