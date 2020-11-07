В Челябинске на 106 году жизни скончался ветеран ВОВ Михаил Резепин

Долгожитель умер в больнице, где лечился от коронавируса.

Послушать 00:00

Накануне вечером в Челябинске скончался долгожитель — 105-летний Резепин Михаил Константинович. «Казак до гроба», прошедший всю Великую Отечественную войну, скончался в больнице, где лечился от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщила руководитель Музея казачьей славы Ирина Смирнова.

«Вчера, в 19 часов, остановилось сердце замечательного человека — нашего дорогого Михаила Константиновича Резепина. Мы все его горячо любили и уважали до глубины души! Он лежал в больнице на излечении от коронавируса и уже шёл на поправку, мы ждали его возвращения домой и радовались его стойкости. Но, видимо, силы этого золотого человека не беспредельны, и вот его нет с нами»,— написала на странице Музея в социальной сети «ВКонтакте» Ирина Смирнова.

Михаил Резепин родился 26 марта 1915 года в деревне Медняк Сосновского района. В 1939 году юношу призвали в армию, в Белорусский военный округ. Там он служил в пулемётном взводе. А затем началась война, которую южноуралец прошёл от начала до конца в качестве пехотинца. За боевые заслуги награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».

Михаил Резепин — потомственный казак, чем очень гордился всю свою жизнь. Что же касается секрета долголетия, то, по мнению Резепина, лично в его случае это позитивное отношение к себе и окружающим, хорошее настроение, любовь к жизни и мёду. Да-да, долгожитель очень любил мёд и даже имел свою пасеку. А ещё ежедневно занимался физическими упражнениями и в возрасте 98 лет в числе первых сдал нормы ГТО.

Редакция сайта «Первый областной» выражает соболезнования родным и близким Михаила Резепина.