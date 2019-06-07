/ Прокуратура нашла виновного в пожаре на стройплощадке конгресс-холла

Причиной возгорания стала газовая горелка.

Городская прокуратура по поручению прокурора Челябинской области и с участим специалистов провела проверку соблюдения ряда требований при строительстве конгресс-холла на реке Миасс. Речь идет о градостроительном законодательстве и законодательстве в сфере пожарной безопасности.

Проверка установила, что сотрудник ООО «Стройбад» производил огневые работы по разогреву клеящегося слоя техноэласта. Делал он это с помощью газовой горелки, без наряда-допуска и необходимых для тушения средств.

В ходе проверки установлено, что сотрудник ООО «Стройбад» в нарушение установленных требований производил огневые работы по разогреву клеящегося слоя техноэласта с использованием газовой горелки без наряда-допуска, в отсутствие необходимых средств первичного пожаротушения, в непосредственной близости от места складирования (на расстоянии менее 5 метров) от материала, подверженного горению — утеплителя. От воздействия пламени газовой горелки произошло возгорание упаковочного материала, отчего огонь распространился на сам утеплитель. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Прокуратура города возбудила в отношении ООО «Стройбад» дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» одноименного кодекса России. Материалы дела направлены для рассмотрения в отдел государственного пожарного надзора ОНДиПР № 3 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области.