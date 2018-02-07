/ ГАЗель «нырнула» в кювет на трассе в Аргаяшском районе

Водитель не справился с управлением грузовым автомобилем.

Накануне, 6 февраля, в утренней аварии на автодороге в Аргаяшском районе пострадал один человек. 36-летний водитель не справился с управлением и на высокой скорости скатился в кювет. По пути он повредил несколько деревьев, отчего передняя часть грузовика оказалась сильно повреждена.

6 февраля в 07:00 на 42 километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым-Кузнецкое, водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-2824, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в левый кювет по ходу движения и наезд на деревья. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД области.

Отметим, что сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится административная проверка.

