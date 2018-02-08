/ Автомобилисты начали по-новому выезжать из южноуральских муниципалитетов на трассу М-5

Новые развязки действуют при движении из Долгодеревенского и Сима.

Сегодня, 8 февраля, вступили в силу новые правила выезда из Долгодеревенского и Сима на федеральную трассу М-5. Об этом сообщают в Упрдор «Южный Урал». Комиссия по безопасности приняла решение о ликвидации опасных развязок.



В целях повышения уровня безопасности движения на данном участке КБДД решила ликвидировать выезд из села Долгодеревенское на автодороге федерального значения М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу на 18+700 километре. А также ликвидировать разворотную площадку. При наступлении благоприятных погодных условий будет нанесена соответствующая горизонтальная дорожная разметка, установлено металлическое барьерное ограждение на разделительной полосе на 18+950 километре. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Также изменения коснулись схемы выезда из Сима. Принято решение о запрете левоповоротного въезда и выезда в город на 1591–1592 километрах трассы «Урал» и использовании местного проезда через Сим.