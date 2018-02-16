/ Приграничную трассу ограничат для транспорта до ноября 2018 года

Ремонт автодороги Челябинск-Троицк продлится почти 9 месяцев.

Южноуральские дорожники готовятся к длительному ремонту дороги Челябинск-Троицк. Об этом сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог. В связи с этим движение на пропускном пункте «Бугристое» будет затруднено, на данном участке вводят ограничение скорости и реверсивное движение.

В связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан на участке 143+000 -144+430 километры с обустройством подъездов к пункту пропуска через государственную границу «Бугристое» в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспортных средств, в виде ограничения скорости и организации реверсивного движения, с 21 февраля 2018 года по 15 ноября 2018 года. — сообщили сайту «Первый областной» в Упрдор «Южный Урал».

Отметим, что новая схема движения будет действовать с 21 февраля по 15 ноября в соответствии с утвержденным в ФКУ Упрдор «Южный Урал» маршрутом, согласованным с областным ГИБДД.

Власти просят автомобилистов заранее планировать маршрут и по возможности избегать реконструируемый участок.

