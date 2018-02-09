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/ ГИБДД назвала преимущества нового выезда из Долгодеревенского

ГИБДД назвала преимущества нового выезда из Долгодеревенского

Новый выезд добавляет несколько километров к маршруту.
сегодня в 16:47
  |  Общество

Новый выезд на федеральную трассу М-5 из Долгодеревенского позволит сделать путь безопаснее. В этом уверены сотрудники Госавтоинспекции. Время в пути увеличится на несколько минут, при этом вероятность аварийных ситуаций на автодороге сократится.

Сейчас при движении по предлагаемому маршруту водитель выезжает на трассу сразу в направлении города Челябинска, совершая свое перестроение с полосы разгона, тем самым избегая излишнего маневрирования. Наличие на 23 километре данной дороги транспортной развязки в двух уровнях, обеспечивающей безопасное осуществление разворота без пересечения транспортных потоков позволит избежать значительного количества дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, сохранить жизни и здоровье людей. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что при наступлении благоприятных погодных условий будет нанесена соответствующая дорожная разметка и установлено металлическое барьерное ограждение на разделительной полосе.

Напомним, 8 февраля, вступили в силу новые правила выезда из Долгодеревенского и Сима на федеральную трассу М-5. Комиссия по безопасности приняла решение о ликвидации опасных развязок.

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