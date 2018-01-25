/ Две грузовые «Газели» столкнулись в Челябинске

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Две «Газели» вылетели на остановку общественного транспорта после столкновения. Авария произошла на Копейском шоссе. От удара из кузова одного из автомобилей выпали мясные полуфабрикаты. Колбасу и котлеты разбросало по тротуару.
Очевидцы сообщили, что ДТП произошло накануне, 24 января, в микрорайоне КПЗиСа. Момент аварии попал на видео регистратора одного из участников столкновения. Судя по ролику, водитель «Газели», груженной мясом, при повороте не уступил дорогу.
Местные жители рассказали, что не все прохожие удержались от соблазна и экстренно начали растаскивать полуфабрикаты. Однако вскоре нашлись те, кто помог перевозчику, попавшему в беду.
Люди наоборот помогали собирать, и за это им спасибо. — пишут очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, обошлось без жертв. Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.