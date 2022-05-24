«Газель» перевернулась после ДТП с Mitsubishi в Копейске

О состоянии водителя пока ничего не известно

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Сегодня, 24 мая, на выезде из Копейска столкнулись «Газель» и Mitsubishi, сообщают очевидцы в социальных сетях.

От сильного удара грузовой автомобиль перевернулся. На мете работают сотрудники Госавтоинспекции. Сведений о пострадавших нет.

Также сегодня в Челябинске на автодороге Меридиан легковушка влетела в мостовое ограждение после ДТП с грузовиком.

А на трассе М-5 под Ашой случилось два крупных ДТП. В одном из них погибли водитель и пассажирка легковушки. Водители сообщают о больших пробках на трассе.