/ Бегущего за водой кондуктора трамвая сбила машина в Челябинске

Девушка двигалась по «зебре».

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Кондуктор трамвая № 5 попал в ДТП в Тракторозаводском районе. Находясь на рабочем месте, девушка почувствовала себя нехорошо и решила освежиться, купив воды. Трамвай как раз стоял на остановке. Воспользовавшись перерывом, девушка побежала в киоск, а оказалась под колесами автомобиля.

Мне было плохо из-за жары, хотелось пить. Я вышла за водой. Это была вынужденная мера. Переходила «зебру» я не одна, а в потоке людей, но удар пришелся на меня. — рассказала пострадавшая девушка.

ДТП произошло на остановке «5 декабря». Как говорят жители Челябинска, движение на этом участке интенсивное. Даже переход по «зебре» не гарантирует безопасность. Информация об автоаварии появилась в соцсетях. Пользователи удивились, что кондуктора в ярком жилете не заметил автомобилист.

Добавим, что с девушкой-кондуктором все в порядке. Ее забрали с места ДТП в больницу, но зафиксировали только ушибы и травмы, полученные после наезда авто. Пострадавшую уже отпустили домой.