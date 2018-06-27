/ «ГАЗель» вспыхнула на глазах у прохожих в Златоусте

На площади Третьего Интернационала в Златоусте выгорел грузовик. «ГАЗель» была припаркована рядом с ТРК «Агат». Водитель сел в кабину и завел автомобиль. В этот момент и произошло возгорание. Мужчина едва успел выпрыгнуть из автомобиля, как пламя охватило всю кабину.
В 13:28 поступил звонок от водителя «ГАЗели». Когда водитель пытался завести машину, произошло короткое замыкание проводки. Он пытался сам потушить. Прохожие стали замечать пожар и начали звонить на номер 101. — рассказывает сайту «Первый областной» инспектор ЗПСГ Анастасия Черногорлова.
На место прибыли пожарные 48 части. Для тушения им не понадобились гидранты. Трех тонн воды хватило, чтобы потушить огонь. У автомобиля выгорел моторный отсек, однако грузовик подлежит восстановлению.