/ «ГАЗель» вспыхнула на глазах у прохожих в Златоусте

Пожарным потребовалось три тонны воды.

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На площади Третьего Интернационала в Златоусте выгорел грузовик. «ГАЗель» была припаркована рядом с ТРК «Агат». Водитель сел в кабину и завел автомобиль. В этот момент и произошло возгорание. Мужчина едва успел выпрыгнуть из автомобиля, как пламя охватило всю кабину.

В 13:28 поступил звонок от водителя «ГАЗели». Когда водитель пытался завести машину, произошло короткое замыкание проводки. Он пытался сам потушить. Прохожие стали замечать пожар и начали звонить на номер 101. — рассказывает сайту «Первый областной» инспектор ЗПСГ Анастасия Черногорлова.

На место прибыли пожарные 48 части. Для тушения им не понадобились гидранты. Трех тонн воды хватило, чтобы потушить огонь. У автомобиля выгорел моторный отсек, однако грузовик подлежит восстановлению.