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/ Новые автобусные маршруты вызвали неоднозначную реакцию у жителей Златоуста

Новые автобусные маршруты вызвали неоднозначную реакцию у жителей Златоуста

Горожане не могут уехать домой или на работу привычным путем.
вчера в 17:17
  |  Общество

В первый рабочий день июля жители Златоуста столкнулись с трудностями. Привычные автобусы едут по новым направлениям, а известные номера не соответствуют маршрутам. В городе введена новая транспортная сеть.

Иду пешком с Карла Маркса! Раньше напрямую на 25-м добиралась до работы. А теперь не знаю на чем ехать, опаздываю. — возмущается жительница Златоуста.

Чаще всего горожане жалуются на незнакомые направления. Те точки, что раньше связывали общественным транспортом, оказались разрознены. Некоторым приходится ездить с пересадками. Однако не все жители столкнулись с трудностями.

Я не почувствовала, раньше на 20-м ездила, теперь на 16. Ничего не изменилось. — говорит другая горожанка.

В администрации города пока идет оценка нововведений.

Нашей транспортной сети давно требовалась «перезагрузка». Вопрос о количестве и качестве маршрутных такси не раз поднимался и горожанами, когда в погоне за пассажирами «ГАЗели» устраивали опасные гонки на дорогах. Решением стала разработка новой транспортной системы, которая позволит перенаправить пассажиров на муниципальные маршруты. Мы ввели проездной, который стоит, как один проезд в маршрутке, а действует в течение часа при любых пересадках с автобуса на трамвай. Понимаю, что к этому нужно привыкнуть, что многое сегодня непонятно. — говорится в обращении главы города Вячеслава Жилина.

Новые маршруты сейчас проходят обкатку. Градоначальник сам опробовал маршрутную сеть. Также в ближайшее время Вячеслав Жилин намерен выйти к горожанам, чтобы лично обсудить перемены.

Отметим, со своими жалобами и пожеланиями жители города могут обращаться по телефонам «горячей линии». Для этого нужно звонить по номерам +7(3513) 66−61−49, 8−912−472−41−91, (3513) 66−51−00 (отдел по району машиностроительного завода), +7(3513) 67−88−00 (отдел по району металлургического завода), +7(3513) 62−55−05 (отдел по району железнодорожного вокзала), (3513) 65−20−25 (отдел по району пр. им. Ю. А. Гагарина). Также златоустовцы могут обращаться по электронной почте mail@zlatgt.ru.

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