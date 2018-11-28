/ Мальчика в футболке и сандалиях обнаружили во дворе детсада

Ребенка спасла от переохлаждения проходившая мимо женщина.

За маленьким ребенком в детском саду Магнитогорска не уследили воспитатели. Малыш в футболке и сандалиях оказался в заснеженном дворе совершенно один, выскочив в приоткрытую дверь. Мальчику повезло, что его заметила проходившая мимо женщина. Она как раз вела в детсад своего ребенка. Женщина взяла одинокого малыша на руки и завела в ближайшую группу, попросив помочь.

Сработали шустро. В тепло завели, медика искать стали. Я объяснила ситуацию и ушла. Мальчишку в тепле сразу трясти начало. Никак не могу успокоиться: мы проспали, время было 9:30. А если бы мы пришли вовремя? Куда бы он дошел? — поделилась в соцсетях спасшая ребенка женщина.

Отметим, что представители детсада уведомили о произошедшем родителей убежавшего ребенка. Претензий к воспитателю у них нет.