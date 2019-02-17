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Детсад, на веранде которого забыли ребенка, проверят следователи

Воспитатель не сразу заметил отсутствие малыша.
сегодня в 10:26
  |  Общество

Воспитанник детсада оказался заперт на веранде во время прогулки. Инцидент произошел в Озерске. 2-летний мальчик вместе с группой играл на улице, а когда пришло время возвращаться в детсад, малыш отстал от сверстников. Веранду заперли, исчезновение ребенка обнаружили спустя примерно 10 минут. Инцидентом уже заинтересовались следователи.

По предварительным данным, плач ребенка услышала женщина, которая проходила возле детского сада. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Отметим, что в соцсетях утверждают: родители не в обиде на детсад и воспитателя, вошли в положение работника и мирно уладили конфликт. Однако правоохранители все равно намерены разобраться в ситуации.

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