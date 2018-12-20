/ Во всех новых микрораойнах Челябинска появятся детские сады

До 2021 года в городе откроют 19 новых дошкольных учреждений.

В Челябинской области до 2021 года планируется ликвидировать очереди в детские сады для малышей до 3 лет. За 3 года на территории региона откроется 35 новых детских садов, 19 из них — в Челябинске.

К новому году в южноуральской столице уже появились 2 новых учреждения. На их открытии побывал Борис Дубровский. Глава региона встретился с педагогами и пообщался с детьми. Вместе с малышами он поиграл в новую разработку челябинского IT-парка — 3D песочницу. Губернатор и маленькие дети совместными усилиями искали жирафа на определенной глубине песка.

Сейчас у нас программа на ближайшие 3 года: 35 в целом, по области, и 19 из них — в Челябинске. И эти 19 будут строиться в новых кварталах. Потому что существует проблема в больших городах. Эта проблема общая. Когда, назовём так, в старых районах есть даже профицит мест в детских садах. А в новых районах развивающихся чаще всего существует вот это вот некое напряжение, которое нам надо снимать в ближайшее время. — губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Новые детские сады необходимы Калининскому, Курчатовскому районам и Чурилово. И скоро они там появятся.

В Чурилово в первом квартале уже откроется новый детский сад. В Парковом и в Парковом-2 строительство детского сада начнётся в следующем году. В Академ Риверсайд — планируется в следующем году и там строительство дошкольных учреждений. И, соответственно, Тополиная аллея. — рассказала сайту «Первый областной» начальник Управления по делам образования Челябинска Светлана Портье.

А вот в Металлургическом, Тракторозаводском и Центральном районах города очередей в детсады уже почти не осталось. Во многом — благодаря перепрофилированию учреждений. Так, на месте налоговой службы на проспекте Победы открылось дошкольное отделение «Радуга». В здании нарастили третий этаж, сделали перепланировку групп и возвели пристрой для пищеблока. Всего на ремонт и оборудование потратили 112 миллионов рублей. Большую часть суммы направила область, добавил — город.

Отметим, сейчас в Челябинске работают 240 детских садов. В них воспитывается более 77 тысяч малышей.