Челябинцев приглашают поучаствовать в масштабном велопробеге

«Веломагистраль 2019» состоится в начале августа.

В Челябинске состоится самый масштабный велопробег лета 2019. 4 августа всех желающих приглашают присоединиться к проекту «Веломагистраль 2019». Его задача: показать, как будет выглядеть город, если все пересядут на велосипеды, чтобы привлечь к велодвижению как можно больше людей.

«Участники могут проехать маршрут длиной 50 и 70 километров! На протяжении всего пути располагаются чек-поинты с водой и плюшками от партнеров. Участие можно принимать как в составе огромной колонны, так и пройти все точки самостоятельно. На финише все участники велопробега получат памятные сувениры от организаторов и партнеров мероприятия», — пишут организаторы на сайте проекта.

Поучаствовать в «Веломагистрали 2019» можно 4 августа на площади Революции. Регистрация участников продлится с 11:00 до 15:00, старт массового пробега в 12:00. Стоимость организационного взноса: при регистрации онлайн — 150 рублей, при регистрации на месте — 200 рублей.





