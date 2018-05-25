/ Южноуральских спортсменов отправили на всероссийские соревнования на грузовом фургоне

Нарушения обнаружили сотрудники ГИБДД.

16 воспитанников спортивной школы № 4 из Магнитогорска везли на всероссийские соревнования в Курган на переоборудованном грузовом фургоне. Его обустроили для перевозки пассажиров, но изменения не согласовали с Госавтоинспекцией. Нарушения выявили сегодня, 25 мая. Также оказалось, что транспортное средство не оборудовано «Глонасс» и устройством для контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителем — тахографом. Это нарушает правила перевозки детей.

Водитель данного транспортного средства был привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД РФ по ст. 12.23 ч.4 «Правил организованной перевозки групп детей» и ст. 12.5 ч.1 «Внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с Госавтоинспекцией». — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Сопровождающий руководитель заявил, что о нарушениях ничего не знал. По факту нарушения проводится административное расследование. Сотрудники ГИБДД проверят, как осуществляется на предприятии контроль за выходом транспортных средств на линию.