Фура вылетела с дороги в Челябинской области из-за снегопада

В аварии есть пострадавшие.

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Снегопад, который обрушился на Челябинскую область во вторник, 18 февраля, стал причиной ДТП на трассе. Авария произошла на дороге «Москва-Челябинск»: фуру унесло с магистрали.

ЧП случилось утром накануне на территории Ашинского района. По трассе двигался «Мерседес Бенц» с полуприцепом. За рулём находился житель Татарстана. Он ехал из Челябинска в Уфу. На 1607 километре водителя застала метель. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением в условиях непогоды. Фуру занесло, она вылетела с дороги в кювет, но не опрокинулась.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, что из-за непогоды сейчас закрыто движение на трассах Кустанайской области Казахстана. Из-за этого на границе Челябинской области не работают два пропускных пункта: в Брединском и Варненском районах. Дороги региона в проезжем состоянии, как сообщают в Миндортрансе.