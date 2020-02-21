Праздничные выходные в Челябинске будут тёплыми

Осадков не ожидается.

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В честь Дня защитников отечества россияне получают к традиционным выходным ещё один дополнительный день отдыха — 24 февраля. И погода в Челябинской области в праздничный уик-энд, судя по данным Гидрометцентра, будет довольно тёплой.

В субботу, 22 февраля, ночная температура воздуха в регионе может опуститься до -15 градусов, но дневной воздух прогреется до +2 градусов. Но в некоторых районах могут появиться осадки в виде мокрого снега и даже образоваться гололедица. А в Челябинске буде гораздо теплее — ночью до -5, -7 градусов, а днём — 0, +2. И будет облачно, без осадков.

А в праздничное воскресение, 23 февраля, ночная и дневная температура воздуха в Челябинской области будет идентична прошедшему дню. Единственное, может подняться сильный ветер — порывы могут достигать 13 метров в секунду. В региональном центре же станет немного прохладнее. Ночью будет прохладно — до -8, -10 градусов по Цельсию. Днём же отметка будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер юго-западный, отдельно порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В выходной понедельник, 24 февраля, и в области, и в её столице может выпасть небольшой снег. Ночью воздух охладится до -5, -6 градусов, а днём будет держаться на отметке 0, -2 градуса по Цельсию.

Напоминаем, что если вы попали в опасную ситуацию, особенно на трассе, где может быть гололёд, не можете самостоятельно помочь себе или своим близким, следует немедленно обратиться в службу спасения по номеру 112.