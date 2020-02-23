Дорожные рабочие в Челябинске продолжают уборку снега

На очистку направлено 127 единиц техники.

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В Челябинске сегодня, 23 февраля, после небольшого снегопада на очистку дорог вышло 127 единиц техники. Дорожные рабочие в строю и, несмотря на праздничный день, чистят город от снега.

«На дорогах города сегодня работают 31 КДМ, 40 МТЗ, 19 погрузчиков, 37 самосвалов и даже один экскаватор. Кроме того, 76 дорожных рабочих задействованы в бригадах ручной уборки», — сообщили сайту «Первый областной» в мэрии Челябинска.

Как отмечают в администрации города, за текущий год с улиц успели вывезти уже более 378 тысяч тонн снега.