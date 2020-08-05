На трассе М-5 под Миассом перекроют движение

Автомобилистов будут направлять по другой дороге.

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В Челябинской области с 10 июня по 15 августа на трассе М-5 «Урал» на участке км 1772 + 286 возле Миасса действует ограничение движения для транспортных средств из-за капитального ремонта газопровода. Для этого там организовано снижение скорости и действует реверсивное движение.

В ночь на 6 августа, в период с двух ночи до пяти утра местного времени движение транспорта на этом участке дороги будет полностью перекрыто. А всех водителей «легковушек» будут направлять по объездной дороге через город Миасс.

При этом, как отметили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», большегрузам придется дождаться окончания работ и открытия движения, чтобы продолжить свое движение.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что схемы организации движения утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог.