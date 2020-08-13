На трассе М-5 «Урал» возле Чебаркуля дважды за день перекроют движение

Это связано с работами на линии электропередач.

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Сегодня, 13 августа, с 10 утра до 15 часов дня ожидаются два временных закрытия трассы М-5 «Урал». Закрытия будут длиться по 30 минут, в это время будет полностью ограничено движение транспортных средств.

«В связи с проведением работ по переустройству линий электропередач (ВЛ 110 кВ „Чебаркуль — Кундравы“) на участке реконструкции км 1798 федеральной автомобильной дороги М-5 „Урал“ в Челябинской области вводится временное ограничение движения», — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Поэтому в «дорожном» ведомстве попросили водителей учитывать маршрут и время в пути с учетом данных работ. А также принимать во внимание изменение схемы организации дорожного движения на участке ремонтных работ, следить за знаками и соблюдать указанный скоростной режим.