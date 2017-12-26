/ Фура улетела в кусты на скользкой дороге в Магнитогорске

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Скользкая дорога в Магнитогорске стала причиной ДТП с большегрузом. Авария произошла возле поселка Цементников. Как сообщают очевидцы, фура вылетела с проезжей части в сторону остановки «Гаражи». Не доезжая моста, затормозила следи деревьев. При этом повреждений автомобиль не получил.
Информация о ДТП к нам не поступала. Скорее всего, оно было без пострадавших. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.
Напомним, что сегодня, 26 декабря, на юге Челябинской области прогнозировали ухудшение погодных условий. Водителей просили внимательно следить за изменениями погоды, выбирать скорость, учитывая условия.