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/ Фура улетела в кусты на скользкой дороге в Магнитогорске

Фура улетела в кусты на скользкой дороге в Магнитогорске

ДТП обошлось без пострадавших.
сегодня в 14:15
  |  Происшествия

Скользкая дорога в Магнитогорске стала причиной ДТП с большегрузом. Авария произошла возле поселка Цементников. Как сообщают очевидцы, фура вылетела с проезжей части в сторону остановки «Гаражи». Не доезжая моста, затормозила следи деревьев. При этом повреждений автомобиль не получил.

Информация о ДТП к нам не поступала. Скорее всего, оно было без пострадавших. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

Напомним, что сегодня, 26 декабря, на юге Челябинской области прогнозировали ухудшение погодных условий. Водителей просили внимательно следить за изменениями погоды, выбирать скорость, учитывая условия.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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