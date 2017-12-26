/ Фура улетела в кусты на скользкой дороге в Магнитогорске

ДТП обошлось без пострадавших.

Скользкая дорога в Магнитогорске стала причиной ДТП с большегрузом. Авария произошла возле поселка Цементников. Как сообщают очевидцы, фура вылетела с проезжей части в сторону остановки «Гаражи». Не доезжая моста, затормозила следи деревьев. При этом повреждений автомобиль не получил.

Информация о ДТП к нам не поступала. Скорее всего, оно было без пострадавших. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

Напомним, что сегодня, 26 декабря, на юге Челябинской области прогнозировали ухудшение погодных условий. Водителей просили внимательно следить за изменениями погоды, выбирать скорость, учитывая условия.