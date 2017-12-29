/ Миллиард рублей выделили из федерального бюджета на южноуральские дороги

Деньги станут помощью в программе «Безопасные и качественные дороги».

В России продолжает действовать программа «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году на нее выделили больше 32 миллиардов рублей. Средства распределили по 36 регионам, в числе которых оказалась Челябинская область. Южный Урал получил довольно крупную субсидию — миллиард рублей.

Принятое решение направлено на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года. — сообщается на сайте правительства РФ.

Напомним, в 2017 году в Челябинской области хорошо выполнялась программа «Безопасные и качественные дороги». Оперативность дорожных работ, а также их результат, отметил даже Росавтодор.