Горячая линия психологической помощи начнёт работу в Челябинске

Специалисты будут помогать по телефону и в режиме онлайн.



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В Челябинске начиная с понедельника, 20 апреля, начала работу горячая линия для оказания психологической помощи. Специалисты будут помогать по телефонам и в режиме онлайн всем, кому необходима поддержка, рассказала на аппаратном совещании в администрации города председатель комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.



«Гражданам можно получить консультацию по психологической помощи по скайпу, это касается нарушения детско-родительских отношений, отношений в семье, кроме того, это потеря работы, опасения, страхи. В связи с этим мы открываем такую горячую линию»,— рассказала Лариса Мошкова.

Горячая линия будет работать не только для тех, кто находится в режиме самоизоляции. Получить психологическую помощь там смогут все желающие.

Отметим, что сейчас получить консультация можно в челябинском кризисном центре телефонам 735-51-61, 735-02-18 или 263-51-23.