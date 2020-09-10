Бочку с трупом пенсионера нашли в миасском пруду

Племянница погибшего уверяет, что спрятала так тело из-за боязни полиции.

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В Миассе в бочке в пруду нашли труп пенсионера. Родственница погибшего уверяет, что 79-летний мужчина умер своей смертью, а они с мужем решили скрыть тело, потому что побоялись вызвать полицию.



По предварительным данным, тело пенсионера извлекли из Поликарповского пруда в Миассе в понедельник, 7 сентября. Мужчина лежал в закрытой бочке, которая всплыла и вызвала подозрение у местных жителей. Они вызвали полицию, именно стражи правопорядка вскрыли бочку, в которой лежало тело.

Погибшим оказался 79-летний челябинец, проводивший лето на даче в Миассе. Вместе с ним там находилась его племянница и её муж. По данным СМИ, женщина уверяет, что её дядя умер собственной смертью, а они с супругом побоялись вызвать скорую и полицию из-за того, что женщина объявлена в розыск за кражу в Чебаркуле. Именно тогда пара приняла решение купить бочку, погрузить туда тело и сбросить её в пруд. Изначально она затонула, но всплыла когда у трупа вздулись органы.

Случившимся уже занимается следственный комитет. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Как уверяет старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков, это необходимо для более детального расследования.

«В городе Миасс по факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи „Убийство“, для всестороннего расследования и установления обстоятельств произошедшего. В данный момент говорить о том, что смерть носила криминальный характер преждевременно», — рассказал «Первому областному» Владимир Шишков.

В следственном комитете подчеркнули, что сейчас в рамках расследования назначены все необходимые экспертизы. Они помогут установить картину произошедшего.