На 12% опережает показатели по преселению из аварийного жилья Челябинска область

Цифры на совещании с зампредом правительства озвучил Алексей Текслер.

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Южный Урал опережает плановые показатели по переселению из аварийного жилья на 12%. Такие цифры на совещании с заместителем председателя правительства России — Маратом Хуснуллиным озвучил Алексей Текслер. Губернатор Челябинской области предложил ускорить выполнение программы, а для регионов, которые идут с опережением — выделить деньги планируемые на 2023−2024 годы уже в 2021-2022-м годах



«Прошу вернуться к вопросу ускоренной реализации программы расселения граждан из аварийного фонда. То есть ускорить реализацию проекта на 1-2 года для тех регионов, которые идут с опережением. Это очень актуально, мы готовы уже в 2023 году свою программу завершить. Кроме того, мы выделяем дополнительно свои региональные средства, расселяем и сверх национального проекта по тем домам, которые признаны аварийными уже после 2017 года. Прошу это предложение поддержать»,— сказал Алексей Текслер.

Отметим, к концу 2020 года показатели по переселению из аварийного жилья на Южном Урале будут перевыполнены в 2 раза. Помимо прочего губернатор заявил о готовности региона выполнить дополнительные планы по строительству дорог. Это случится в случае если из федерального бюджета направят деньги.