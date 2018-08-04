/ Из-за аварии на водоводе затопило целый двор в Ленинском районе

Без воды сидят жильцы 4 домов.

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Двор по улице Харлова превратился в одну большую лужу еще до начала дождя. На водоводе, расположенном возле дома № 9, образовалась течь. Вода пошла из-под земли, растекшись по асфальту. Частично подтопленными оказались деревья, растущие в палисаднике в непосредственной близости к месту аварии.

Без воды остались дома по адресам: улица Харлова, 9, улица Харлова, 9А, улица Тухачевского, 8, и улица Тухачевского, 8А. Холодное водоснабжение отключено 3 августа в 14:20 до завершения аварийных работ. — рассказали сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Жильцов пообещали не оставить без холодной воды и организовать ее подвоз с 7:40 утра. Машина будет стоять возле дома № 9А по улице Харлова.