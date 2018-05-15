/ Огромный «коммунальный фонтан» забил в Челябинске

Прорыв теплотрассы произошел в Чурилово.

Жителей многоэтажки по адресу Трашутина, 47, утром сегодня, 15 мая, разбудила бьющая под напором вода рядом с их окнами. В микрорайоне Чурилово произошел прорыв теплотрассы. Струя горячего «фонтана» поднялась в воздух до уровня верхних этажей примерно в 9 утра. Об этом сайту «Первый областной» сообщили очевидцы. Происшествие они сняли на видео.

Я снимала с седьмого этажа, сейчас из крана течет только холодная, горячая перекрыта. — рассказала «Первому областному» местная жительница.

В Уральской теплосетевой компании подтвердили, что знают об инциденте и предпринимают меры по устранению ЧП.

Специалисты выехали на место, работы ведутся. — заявили в диспетчерской.

Жители дома, попавшего под удар, подтвердили, что сотрудники УТСК прибыли на место.

Рабочие приехали, ограждения поставили, трубу распилили. — добавила челябинка.

Местные жители также сообщили, что из-за коммунальной аварии пострадали припаркованные рядом автомобили. Ущерб и повреждения устанавливаются.