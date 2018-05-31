Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.59 -0.05 72.52 -0.01
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Дату второго этапа опрессовки назвали в Челябинске

Дату второго этапа опрессовки назвали в Челябинске

Без горячей воды останутся жители 5 районов.
сегодня в 10:49
  |  Общество

Во все дома, которые попали под первый этап опрессовки, вернулась горячая вода. Следующие гидравлические испытания начнутся уже в следующий вторник, 5 июня. Горячей воды не будет ровно две недели. За это время можно будет устранить выявленные на сетях проблемы.

Если в домах, которые входят в указанные контуры первого этапа гидравлических испытаний, не возобновилось горячее водоснабжение, рекомендуем обратиться в управляющие компании. Этап № 2 гидравлических испытаний пройдет с 5 по 19 июня. — проинформировали сайт «Первый областной» в АО «УТСК».

Адреса домов, попадающих под второй этап опрессовки:

Калининский район

Центральный район

Ленинский район

Тракторозаводский район

Курчатовский район

Происшествия
Огромный «коммунальный фонтан» забил в Челябинске
15.05.2018
Огромный «коммунальный фонтан» забил в Челябинске
Общество
Коммунальная авария остановила работу ЗАГСа в Металлургическом районе
24.04.2018
Коммунальная авария остановила работу ЗАГСа в Металлургическом районе
Общество
Коммунальные платежи на Южном Урале вырастут максимум на 3,8%
18.04.2018
Коммунальные платежи на Южном Урале вырастут максимум на 3,8%
Общество
Челябинцы пожаловались на аферистов, которые представляются коммунальщиками
18.04.2018
Челябинцы пожаловались на аферистов, которые представляются коммунальщиками
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин
сегодня в 13:09
Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин
Политика
Сторонники Геннадия Васькова сорвали сессию Собрания депутатов
сегодня в 12:54
Сторонники Геннадия Васькова сорвали сессию Собрания депутатов
Общество
Куда вложиться, чтобы приумножить доход
сегодня в 12:45
Куда вложиться, чтобы приумножить доход
Общество
Подозреваемых в избиении автомобилиста челябинцев взяли под стражу
  
сегодня в 12:41
Подозреваемых в избиении автомобилиста челябинцев взяли под стражу
Политика
Борис Дубровский традиционно стал самым влиятельным политиком Челябинской области
сегодня в 12:30
Борис Дубровский традиционно стал самым влиятельным политиком Челябинской области
Происшествия
Взрыв сварочного аппарата стал причиной автопожара
  
сегодня в 12:01
Взрыв сварочного аппарата стал причиной автопожара
Общество
Большинство челябинцев считают идеальной семью с двумя детьми
сегодня в 11:52
Большинство челябинцев считают идеальной семью с двумя детьми
Происшествия
Внедорожник «оседлал» две иномарки в Озерске
сегодня в 11:28
Внедорожник «оседлал» две иномарки в Озерске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6