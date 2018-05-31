/ Дату второго этапа опрессовки назвали в Челябинске

Без горячей воды останутся жители 5 районов.

Во все дома, которые попали под первый этап опрессовки, вернулась горячая вода. Следующие гидравлические испытания начнутся уже в следующий вторник, 5 июня. Горячей воды не будет ровно две недели. За это время можно будет устранить выявленные на сетях проблемы.

Если в домах, которые входят в указанные контуры первого этапа гидравлических испытаний, не возобновилось горячее водоснабжение, рекомендуем обратиться в управляющие компании. Этап № 2 гидравлических испытаний пройдет с 5 по 19 июня. — проинформировали сайт «Первый областной» в АО «УТСК».

Адреса домов, попадающих под второй этап опрессовки:

Калининский район

Центральный район

Ленинский район

Тракторозаводский район

Курчатовский район