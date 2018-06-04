/ Жители Центрального района остались без воды на неопределенный срок

Отключения коснулись 26 домов.

Сегодня, 4 июня, жители почти трех десятков домов в Центральном районе Челябинска останутся без воды. Отключение холодного водоснабжения связано с аварийными работами. Коммунальщики устраняют течь из колодца. Порыв произошел в утреннее время, сейчас неизвестно, когда работы будут завершены.

В связи с проведением работ по ликвидации аварийной ситуации по улице Смирных отключено холодное водоснабжение. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Без воды остаются следующие адреса: