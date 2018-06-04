Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.21 +0.19 72.72 +0.14
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жители Центрального района остались без воды на неопределенный срок

Жители Центрального района остались без воды на неопределенный срок

Отключения коснулись 26 домов.
сегодня в 11:36
  |  Общество

Сегодня, 4 июня, жители почти трех десятков домов в Центральном районе Челябинска останутся без воды. Отключение холодного водоснабжения связано с аварийными работами. Коммунальщики устраняют течь из колодца. Порыв произошел в утреннее время, сейчас неизвестно, когда работы будут завершены.

В связи с проведением работ по ликвидации аварийной ситуации по улице Смирных отключено холодное водоснабжение. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Без воды остаются следующие адреса:

  •  Смирных ул., 6

  •   Смирных ул., 8

  •   Смирных ул., 10

  •   Смирных ул., 12

  •   Смирных ул., 14

  •   Смирных ул., 16

  •   Смирных ул., 18

  •   Смирных ул., 20

  •   Смирных ул., 24

  •   Смирных ул., 26

  •   Смирных ул., 5 (детский санаторий)

  •   Смирных ул., 7

  •   Смирных ул., 9а

  •   Смирных ул., 11

  •   Смирных ул., 13

  •   Смирных ул., 13а

  •   Смирных ул., 17

  •   Смирных ул., 19 (реабилитационный центр)

  •   Смирных ул., 21а

  •   Тернопольская ул., 21а

  •   Тернопольская ул., 21

  •   Тернопольская ул., 27

  •   Тернопольская ул., 12

  •   Татьяничевой ул., 3

  •   Татьяничевой ул., 6

  •   Татьяничевой ул., 4 (административное)

Происшествия
Огромный «коммунальный фонтан» забил в Челябинске
15.05.2018
Огромный «коммунальный фонтан» забил в Челябинске
Общество
Коммунальная авария остановила работу ЗАГСа в Металлургическом районе
24.04.2018
Коммунальная авария остановила работу ЗАГСа в Металлургическом районе
Общество
Коммунальные платежи на Южном Урале вырастут максимум на 3,8%
18.04.2018
Коммунальные платежи на Южном Урале вырастут максимум на 3,8%
Общество
Челябинцы пожаловались на аферистов, которые представляются коммунальщиками
18.04.2018
Челябинцы пожаловались на аферистов, которые представляются коммунальщиками
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появятся новые подземные переходы
сегодня в 14:25
К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появятся новые подземные переходы
Общество
Синоптики предупредили южноуральцев об усилении ветра
сегодня в 14:23
Синоптики предупредили южноуральцев об усилении ветра
Общество
В «кашу» превратилось организованное движение на перекрестке Теплотеха
сегодня в 14:03
В «кашу» превратилось организованное движение на перекрестке Теплотеха
Общество
Коммунальщикам потребовалось ограничить движение по одной улице Челябинска на месяц
сегодня в 13:27
Коммунальщикам потребовалось ограничить движение по одной улице Челябинска на месяц
Хоккей
«Абсолютно хоккейный» Герман Титов возглавил челябинский «Трактор»
сегодня в 13:24
«Абсолютно хоккейный» Герман Титов возглавил челябинский «Трактор»
Общество
«Играть прекращаем». Министр экологии прокомментировал обыски на предприятиях Челябинска
сегодня в 12:58
«Играть прекращаем». Министр экологии прокомментировал обыски на предприятиях Челябинска
Общество
Челябинцы начали массово покупать «Киа Рио» в 2018 году
сегодня в 12:55
Челябинцы начали массово покупать «Киа Рио» в 2018 году
Общество
До 28 градусов тепла прогреется воздух в Челябинске
сегодня в 12:52
До 28 градусов тепла прогреется воздух в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6