/ Жители Центрального района остались без воды на неопределенный срок

Отключения коснулись 26 домов.
Сегодня, 4 июня, жители почти трех десятков домов в Центральном районе Челябинска останутся без воды. Отключение холодного водоснабжения связано с аварийными работами. Коммунальщики устраняют течь из колодца. Порыв произошел в утреннее время, сейчас неизвестно, когда работы будут завершены.
В связи с проведением работ по ликвидации аварийной ситуации по улице Смирных отключено холодное водоснабжение. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.
Без воды остаются следующие адреса:
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Смирных ул., 6
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Смирных ул., 8
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Смирных ул., 10
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Смирных ул., 12
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Смирных ул., 14
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Смирных ул., 16
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Смирных ул., 18
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Смирных ул., 20
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Смирных ул., 24
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Смирных ул., 26
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Смирных ул., 5 (детский санаторий)
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Смирных ул., 7
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Смирных ул., 9а
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Смирных ул., 11
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Смирных ул., 13
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Смирных ул., 13а
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Смирных ул., 17
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Смирных ул., 19 (реабилитационный центр)
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Смирных ул., 21а
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Тернопольская ул., 21а
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Тернопольская ул., 21
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Тернопольская ул., 27
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Тернопольская ул., 12
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Татьяничевой ул., 3
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Татьяничевой ул., 6
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Татьяничевой ул., 4 (административное)