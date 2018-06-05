/ Крупный ТРЦ на северо-западе Челябинска эвакуировали

Посетители и сотрудники были вынуждены экстренно покинуть помещение.

Эвакуацию экстренно провели в торгово-развлекательном центре «Фокус» на улице Молдавской, 16. Тревога сработала сегодня, 5 июня, около 10 часов утра. Об этом сообщили челябинцы, которые ранним утром отправились за покупками, но были вынуждены изменить планы. Многие из них так и не смоги попасть внутрь, встретив у входа сотрудников МЧС.

В администрации центра пояснили, что никакой угрозы возгорания или задымления не возникало. Противопожарная служба проводила учения.

В ходе учений отрабатывали наиболее эффективные действия спасательных служб. Сообщаем, что учения прошли успешно, и сейчас ТРЦ «Фокус» работает в обычном режиме. — сообщили в торгово-развлекательном центре.

Мероприятия прошли в штатном режиме, никто не пострадал.