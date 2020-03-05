В новую финансовую пирамиду затягивают жителей Челябинской области

Свои кровные в общий котел «забросили» уже десятки людей.

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В Челябинской области набирает популярность новая финансовая игра, в которую приглашают всех желающих. Суть такова: вы вкладываете 2 400 рублей, после чего приглашаете еще двух друзей. Они вносят деньги и приглашают еще по два человека, далее цепочка может быть бесконечной. После того, как свои средства внесут 15 человек, первый, запустивший эту цепочку, получает 19 200 рублей. Реклама данного способа распространяется в социальных сетях, и в игре уже множество участников.

Также социальные сети полны разоблачений, где организаторов игры обвиняют в том, что они обманывают людей.

«Прежде, чем принять решение вложить деньги в какую-либо идею, инвестицию, которую вам предлагают в том числе и в интернете или вступить в какую-то онлайн-игру, надо, безусловно, просчитать заранее риски. Вероятность потерять на подобных вложениях больше, чем возможность заработать. Создатели всевозможных схем ведут достаточно агрессивную рекламу в соцсетях и мессенджерах, и умеют очень хорошо просчитывать свою аудиторию, делая ставку на естественном стремлении людей к быстрому и легкому заработку. Ну нужно помнить всегда, что в казино выигрывает только казино», — сообщила сайту bfm74.ru заместитель Управляющего Челябинским отделением Банка России Наталья Кузьмина.

То, что люди участвуют в подобных затеях — легко объяснить. Дело в том, что многие хотят легкого заработка.

«Участие в пирамиде предполагает, что совсем не нужно напрягаться — в плане затрат физической энергии, эмоциональной энергии. Потому что, по сути, сделать перевод — это очень легко, это дело нескольких секунд. Сумма должна быть такой лакомой, существенной. Потому что, если это будет, к примеру сто рублей — то большинство людей на это не пойдут, сразу обесценят потому что они подумают, что это несерьезно», — рассказала сайту bfm74.ru психолог Марина Шляпникова.

По словам психолога, при рекламе финансовых игр, организаторы зачастую используют убеждение людей, что за что-то ценное нужно заплатить. Стоимость взноса специально делают не низкой, но и такой, чтобы с такой суммой можно было легко расстаться.