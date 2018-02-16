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Социально-экономическую сферу Челябинской области ждет прогресс после инвестфорума

Ее развитием займется правительство, Внешэкономанк и «Агентство стратегических инициатив».
сегодня в 11:10
  |  Общество

Города в статусе ТОСЭР, моногорода, инновационные территориальные кластеры Челябинской области будут развиваться в рамках действия нового меморандума. Заключили его Правительство региона, Внешэкономбанк и «Агентство стратегических инициатив» на Российском инвестиционном форуме. Три стороны помогут в финансировании Южноуральских проектов.

У Южного Урала немало резервов для роста — в плане реализации производственных, инфраструктурных инвестиционных проектов. Это один из экономически развитых регионов страны. Безусловно, финансовая поддержка инвестиционных проектов со стороны Внешэкономбанка значительно укрепит позиции Челябинской области. — заявил после подписания договора Борис Дубровский.

Региональные системы господдержки тоже будут развиваться в рамках действия меморандума: существующие практики проанализируют, модернизируют и добавят новые.

Внешэкономбанк применяет новый подход к развитию регионов. Первым этапом стал поиск представителей Банка в каждом субъекте Российской Федерации. Следующий шаг — отбор и адаптация проверенных бизнес-моделей в приоритетных отраслях. Все это необходимо было аккумулировать в один общий документ, что мы сегодня и сделали. Подписанные меморандумы позволят расширить рамки сотрудничества в инвестиционной сфере и придать новый импульс развитию регионов. — подчеркнул председатель правления ВЭБ Сергей Горьков.

Сообщается, что меморандум решит приоритетные задачи социально-экономического развития региона, укрепит экономический и промышленный потенциал Челябинской области.

Развитие партнерских отношений, усиление координации и взаимодействия региональных представительств АСИ с региональными менеджерами Внешэкономбанка позволит выработать комплексные продукты на стыке институтов развития, региональных органов власти. Меморандумом предусмотрено также проведение совместной оценки эффективности мер региональной поддержки, в том числе с учетом показателей и на основе методики Национального рейтинга, а также информирование регионов и ВЭБа о лучших практиках и стратегических инициативах федерального и регионального уровня. — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Напомним, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 15 по 16 февраля. Участие в нем принимают главы регионов РФ, представители ведущих организаций страны, а также премьер-министр Дмитрий Медведев. На форуме презентуют потенциал России в инвестиционной и экономической сфере.

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