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/ «Деу Нексия» врезалась в «Фиат» в Челябинске

«Деу Нексия» врезалась в «Фиат» в Челябинске

Пострадал пассажир итальянской машины.
сегодня в 17:10
  |  Происшествия

В Челябинске «Фиат Альбеа» столкнулся с «Деу Нексия». Инцидент произошел вчера, 5 ноября, в 19:40, возле дома 118 по улице Новороссийская.

Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Фиат Альбеа» на регулируемом перекрестке, при повороте налево, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Деу Нексия» под управлением водителя, 1976 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Известно, что водитель «Нексии» находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадала пассажир «Фиата». 20-летняя девушка получила телесные повреждения, врачи назначили ей амбулаторное лечение.

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