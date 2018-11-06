/ «Деу Нексия» врезалась в «Фиат» в Челябинске

Пострадал пассажир итальянской машины.

В Челябинске «Фиат Альбеа» столкнулся с «Деу Нексия». Инцидент произошел вчера, 5 ноября, в 19:40, возле дома 118 по улице Новороссийская.

Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Фиат Альбеа» на регулируемом перекрестке, при повороте налево, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Деу Нексия» под управлением водителя, 1976 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Известно, что водитель «Нексии» находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадала пассажир «Фиата». 20-летняя девушка получила телесные повреждения, врачи назначили ей амбулаторное лечение.