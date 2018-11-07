/ Влияние современных технологий на сферу ритейла

Покупатели стали внимательнее подходить к выбору продуктов.

Сегодня человек буквально не мыслит себя без компьютеров и смартфонов: они очень прочно вошли в нашу жизнь. С развитием технологий, к слову, повышается требовательность и разборчивость людей к качеству приобретаемых и употребляемых ими продуктов — «молочки», выпечки, мяса и фруктов — в общем, стандартного набора.

Сегодня покупатели проверяют не только на срок годности, но и внимательно читают состав. За помощью прибегают к книгам о здоровом питании и специализированным интернет-порталам. Кроме того, покупатели все чаще обращают внимание на производителя продукта: последнее время россияне склонны покупать продукцию компаний, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Опросы показывают, что больше всего россияне доверяют местным, локальным брендам — долгая транспортировка с другого конца страны (а то и вовсе из-за рубежа) негативно сказывается на товаре.

Спрос на локальных производителей заметили и ритейлеры. Направления «внедрения» продукции местных поставщиков на полки магазинов в регионах активно придерживается торговая сеть «Пятёрочка». На полках универсамов сети, например, в Уральском федеральном округе, доля локальной продукции составляет более 30%. При этом доля отечественных производителей в целом превышает 90%.

Тенденция повышенного внимания покупателей к качеству продуктов и, значит, к своему здоровью, более чем благоприятная. Действительно, что плохого в том, чтобы выбирать для своей семьи только самое лучшее? Однако у работающих людей, как правило, нет достаточного количества времени, чтобы проводить у магазинных полок значительную часть свободного времени. Это не значит, что нужно брать первую попавшуюся курицу или огурцы — достаточно знать, где точно продадут качественные продукты.

И тут на помощь приходят магазины формата «у дома», которые с немыслимой скоростью открываются по всей стране. Прямое доказательство тому — недавнее открытие 13 000 универсама «Пятёрочка». Еще весной текущего года у крупнейшей продуктовой торговой сети в нашей стране работало 12 000 торговых объектов. И вот спустя полгода ритейлер преодолел новый рубеж. Это ли не показатель востребованности такого формата магазина?

А все потому, что помимо широкого ассортимента свежих продуктов, торговая сеть отличается регулярными предложениями для отдельных категорий населения и интересными программами лояльности. Более того, во всех магазинах сети «Пятёрочка» продукция находится под строгим контролем «директора по свежести», благодаря которому на прилавках покупателей ждут только качественные продукты, в том числе от местных производителей.