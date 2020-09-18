Фельдшер из Магнитогорска брала взятки и вводила ложные данные

Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

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Фельдшер наркодиспансера из Магнитогорска признана виновной в получении взяток и мошенничестве. Женщина получила деньги за внесение ложных сведений в документы.



Будучи работником «Областного наркологического диспансера» она в ноябре — декабре 2018 года получила две взятки в 14 000 и 10 000 рублей. Женщина должна была внести ложные данные в справки о химико-токсикологических исследований и журнал учетной формы об отсутствии у двоих граждан состояния опьянения.

«Кроме того, в период с сентября 2018 по январь 2019 года обвиняемая совершила хищение денежных средств у троих граждан, введя их в заблуждение относительно внесения ложных сведений в медицинские документы. Под видом получения взятки за внесение ложных сведений в справки о результатах химико-токсикологических исследований, обвиняемая получила от потерпевших денежные средства в общей сумме 58 тыс. рублей, сообщив им об использовании своего служебного положения при внесении сведений в официальные документы. Между тем, проведенные исследования на состояние алкогольного опьянения изначально показали отрицательный результат»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска женщина признана виновной в преступлениях по части 1 статей «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог», а также по частям 3 статей «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Получение взятки». Судом ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.