Руководителя экспертной организации осудили за взятку сотруднику Ростехнадзора в Челябинской области

Деньги он передал для того, чтобы избежать ответственности за нарушения законодательства при выполнении экспертизы промобъекта.

Послушать 00:00

В Челябинской области суд вынес обвинение руководителю экспертной организации, проводившей экспертизы безопасности опасных промышленных объектов. Следственные органы СК РФ по региону собрали и передали в суд доказательства о том, что руководитель организации передал взятку сотруднику Ростехнадзора, выявившему нарушения в ходе проведения экспертизы. Для того, чтобы компанию не привлекли к ответственности, ее руководитель передал взятку в размере 300 тысяч рублей.

«Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу по пункту „б“ части 4 статьи 291 УК РФ („Дача взятки должностному лицу“). Осужденный признал вину в совершении преступления. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 миллион рублей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении сотрудника Ростехнадзора, получившего взятку, также признавшего свою вину, все еще находится в суде на рассмотрении.