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/ Федор Конюхов поучаствовал в освящении новопостроенного храма в «Солнечной долине»

Федор Конюхов поучаствовал в освящении новопостроенного храма в «Солнечной долине»

Путешественник попросил, чтобы в храме оказалась его первая лодка.
сегодня в 17:36
  |  Происшествия

Известный путешественник Федор Конюхов прибыл на Южный Урал. Он принял участие в освящении храма митрополитом Челябинским и Миасским Григорием. Религиозное сооружение построено на территории «Солнечной долины», его возвели в честь Николая Чудотворца, место выбирал лично Федор Конюхов, он же заложил первый камень. Последние работы завершились незадолго до окончания кругосветного путешествия по Южному океану.

Не только для меня, но и для всех людей, которые приехали, для нашей православной церкви, еще на один купол золотой в нашей России стало больше. — прокомментировал сайту «Первый областной» строительство часовни Федор Конюхов.

Работы шли под руководством Олега Сиротина, президента национального парка спорта и туризма «Тургояк». Он также пояснил, почему в храме почетное место отвели первой лодке Федора Конюхова.

Начиналось это давно, в 2001 году, когда Федор попал на Тургояк, оттуда начался его поход на лодке «УралАЗ» через океан. Потом началась его традиция путешествий. Он приезжает в Миасс всякий раз, и мы тут новую идею придумываем. Федор переживал, что его лодка стояла на берегу под открытым небом, на «Золотом пляже». Теперь мы ее переносим в храм и размещаем там. — сообщил сайту «Первый областной» Олег Сиротин.

Напомним, что Федор Конюхов провел в Южном океане 154 дня, борясь со штормами. Он успешно завершил кругосветное путешествие, стал самым возрастным гребцом.

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