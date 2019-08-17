«Кругосветная» лодка Федора Конюхова будет храниться на Южном Урале

Судно будет стоять в Миассе.

Гребная лодка «УРАЛАЗ» уникальна: другого такого дизайна просто не существует. Она специально проектировалась английским дизайнером Филом Моррисоном под Федора Конюхова, учитывая его рост, вес и личные пожелания. Материал изготовления — канадский кедр, стеклопластик и углепластик. Судно имеет длину 7 метров. Несмотря на то, что это всего лишь гребная лодка, которая приводится в движение силой рук одного человека, она оборудована по последнему слову техники.

Весь путь во время экспедиции через Атлантику Федор прошел именно на этой лодке. Но больше на ней уже не выйдешь на воду и теперь «кругосветная ласточка» будет храниться в Миассе.

Во время интервью Федор Конюхов также рассказал, как проходило его последнее кругосветное путешествие. В какой-то момент он думал, что не вернется и не сможет выплыть. Также Федор Конюхов признался, что иногда он испытывает чувство страха в своих путешествиях.

«Человек может потерять страх, любовь, боль. Но я думаю, что эти чувства надо сберечь. Я тоже боюсь страха, но его нужно преодолевать. Человек должен расширять грани, потому что возможности безграничны», — рассказал Федор Конюхов корреспондентам ОТВ.

Напомним, что в 2020 году Фёдор Конюхов планирует совершить одиночный кругосветный переход на весельной лодке «АКРОС» в Южном полушарии.