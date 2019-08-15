На Южном Урале монахини переедут в новое здание

В монастыре Троицка завершается строительство их будущего дома.



На Южном Урале завершается возведение нового здания в Свято-Казанском женском монастыре. Сейчас строители подошли к чистовой отделке.

Дело в том, что с проблемой жилых территорий в храме столкнулись давно, так как часть сестер до сих пор живет в гостинице. Остальные расположились в старом корпусе. Ему требуется ремонт. Чтобы его провести, нужно переселить оттуда всех монахинь в новое здание.

«Необходимо заняться серьезно домом, потому что он из сыромятного кирпича. Там предстоит много работы. Поэтому мы захотели построить одно здание, в котором соберем всех живущих в монастыре сестер, чтобы они были изолированы от мира, это будет закрытая сестринская территория», — пояснила монахиня Варсонофия, казначея Свято-Казанского женского монастыря.

Новый корпус рассчитан на 30 человек. В нем будет мансардный этаж, цокольный и три жилых. На каждом расположатся по 10 автономных келий. Само здание храма будет выдержано в неоклассическом стиле: строгое и сдержанное. Внутри также будут царить сдержанность и лаконичность.

Работы в монашеском корпусе проходят сверху вниз. На данный момент уже сделана мансарда. Также проведены все коммуникации, осталась чистовая отделка. К зиме планируется запустить один этаж.