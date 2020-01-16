«Сопровождал меня с почты»: на труженика тыла в Златоусте напали в подъезде

У 93-летнего пенсионера неизвестный отнял паспорт и 6 000 рублей.

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История, которая прогремела накануне в Златоусте, не смогла оставить равнодушной общественность. 9 января 93-летний пенсионер Борис Звягин отправился на почту, чтобы отправить перевод больной родственнице. Но домой вернулся без денег, паспорта, чека о переводе и в слезах.

Дело в том, что отправить перевод дедушка так и не смог, рассказывает, что почтовое отделение «на том конце» не работало. Вложив деньги в паспорт, а паспорт во внутренний карман куртки, пенсионер отправился домой.

Уже в подъезде на него напал неизвестный, который, по всей видимости, следил за ним с самого почтового отделения, потому что рука злоумышленника целенаправленно скользнула в тот самый карман, где лежали деньги.

«Парень, высокий, он меня там, на почте, видел, ну и сопровождал. Вот как только мы сюда в коридор зашли, на площадку на первую, он набросился на меня и все. Он видел, в какой карман я все положил, выхватил, я даже удержать не смог. Не ударял он меня, что ему было меня ударять? Он в бумажник вцепился, уже понял, что отнимет и так, такой лоб, куда мне с ним справиться?!», — рассказал Борис Звягин корреспонденту сайта «Первый областной».

Супруги Бориса Ивановича в тот момент дома не оказалось, поэтому и получилось, что у двери пенсионер простоял чуть дольше, чем обычно. Его соседка услышала крик в подъезде, не сразу подумала о плохом, но все же решила убедиться, что все в порядке.

«Я услышала крик, думала пацанята балуются, ли что. Открыла дверь, он уже заходит домой, плачет. Тут он дверь за собой закрыл, начал в полицию звонить, я уже не стала стучать», — вспоминает соседка Звягиных Галина Строгонова.

Борис Иванович рассказал, что в прошлом 7 лет работал в системе МВД, поэтому нападавшего спутал с бывшим заключенным, так как на нем была похожая куртка. Обратился в полицию и подробно описал все, что запомнил, хоть запомнил и немного.

«Сообщение было зарегистрировано, были ориентированы наряды патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, а также частных охранных организаций. В настоящее время преступление раскрыто, в отношении данного лица решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — прокомментировал заместитель начальника отдела полиции по охране общественного порядка, Константин Кочетков.

Как пояснили в полиции, задержанным оказался местный бездомный, который ранее был судим. Возможно, куртка, в которой он напал на труженика тыла, действительно, осталась у него со времен колонии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

История 93-летнего Бориса Звягина в миг разлетелась по интернету. Произошедшее не смогло оставить равнодушным общественника Андрея Казакова. На днях он пришел в гости к чете Звягиных, чтобы сделать им сюрприз. Мужчина решил возместить ущерб, который нанес пенсионерам нападавший.

«Что случилось, то случилось, переживать не стоит. Главное здоровье, а мы молодые, мы еще заработаем. Новости прочитал просто в интернете, не смог пройти мимо такой вашей беды. Пусть у вас больше такого никогда не случается», — пожелал пенсионерам общественник Андрей Казаков.

Мужчина скромно оставил на тумбочке 6 000 рублей, а пенсионер долго не мог поверить, что доброта и отзывчивость в мире еще существуют. Он от всего сердца поблагодарил общественника, а после рассказал эту горькую историю еще раз. Также его удивила и порадовала новость о том, что его обидчика уже задержала полиция.