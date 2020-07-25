Более 300 посетителей эвакуировали из ТРК в Челябинске

В «Фиесте» сработала пожарная сигнализация.

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Пожарная сигнализация сработала в пятницу, 24 июля, днем в торгово-развлекательном комплексе «Фиеста». Через минуту на место прибыли спасатели, однако из здания самостоятельно эвакуировались 305 человек.

По предварительным данным, на втором этаже ТРК, на кухне «Бургер Кинга», произошел выброс пара. Вентиляция не справилась, в результате чего запустилась противопожарная система. Посетителей и персонал по громкоговорителю оповестили о ЧП, эвакуацию проконтролировали сотрудники «Фиесты».

«По факту происшествия специалисты государственного пожарного надзора осуществляют проверку. Сотрудники МЧС также провели дополнительный инструктаж по соблюдению требований безопасности с собственниками и арендаторами торгово-развлекательного комплекса», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В настоящее время ТРК «Фиеста» работает в обычном режиме.