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/ Административное здание эвакуировали в Челябинске

Административное здание эвакуировали в Челябинске

На месте работают спецслужбы.
сегодня в 14:55
  |  Происшествия

В Челябинске полиция работает в административном здании на улице Каслинской. В нем расположено множество строительных компаний. Здание обследуют, разыскивая опасный предмет. Как рассказали работники здания, их экстренно эвакуировали. Причиной действия назвали бомбу, заложенную в здании.

В полицию поступило сообщение о бесхозных предметах в этом здании. Сотрудники полиции выехали на место, сейчас проводится проверка. Эвакуация проводилась самостоятельно работниками здания. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД города Челябинска.
Сейчас неизвестно, действительно ли в здании находится предмет, угрожающий безопасности граждан. Работа спецслужб на месте продолжается.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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