/ Административное здание эвакуировали в Челябинске

На месте работают спецслужбы.

В Челябинске полиция работает в административном здании на улице Каслинской. В нем расположено множество строительных компаний. Здание обследуют, разыскивая опасный предмет. Как рассказали работники здания, их экстренно эвакуировали. Причиной действия назвали бомбу, заложенную в здании.



В полицию поступило сообщение о бесхозных предметах в этом здании. Сотрудники полиции выехали на место, сейчас проводится проверка. Эвакуация проводилась самостоятельно работниками здания. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД города Челябинска.

Сейчас неизвестно, действительно ли в здании находится предмет, угрожающий безопасности граждан. Работа спецслужб на месте продолжается.