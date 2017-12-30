/ Челябинцев массово эвакуируют из торгового комплекса

Правоохранители устанавливают причины тревоги.

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Сегодня, 30 декабря, посетителей торгового комплекса в Ленинском районе Челябинска эвакуируют. Предпраздничный шопинг прервался из-за сирены. Сообщается, что причиной эвакуации стала прозвучавшая в «Алмазе» пожарная тревога. Пользователи делятся снимками и видео с места событий.

Эвакуация в торговом комплексе «Алмаз». — прокомментировал снимок один из пользователей Инстаграма.

Отметим, что правоохранители знают о произошедшем и сейчас устанавливают причины.