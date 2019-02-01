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/ Неудавшаяся поездка на курорт обошлась жительнице Златоуста в 33 тысячи рублей

Неудавшаяся поездка на курорт обошлась жительнице Златоуста в 33 тысячи рублей

Обещавший помочь с покупкой билетов мужчина перестал выходить на связь.
сегодня в 17:31
  |  Происшествия

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию 37-летняя жительница Златоуста. Она рассказала, что в одной из социальных сетей увидела объявление от знакомого мужчины. Он сообщал, что переехал в Сочи, и предлагал свою помощь в аренде жилья и в покупке билетов на самолет.

После общения с ним по телефону потерпевшая перечислила знакомому около 33 тысяч рублей для приобретения билетов, планируя поездку с семьей на черноморское побережье. Билетов женщина не дождалась, после нескольких звонков мужчина перестал выходить на связь. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 38-летний местный житель. Теперь в отношении мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент ему избрана мера в виде подписки о невыезде.

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