Еткульца будут судить за избиение полицейского

Мужчина бил сотрудника ДПС по голове и сломал ему палец.

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Житель Еткуля предстанет перед судом за насилие над полицейским. Мужчина несколько раз ударил инспектора ДПС по лицу, а также сломал ему палец.



Инцидент, по которому было заведено уголовное дело, произошёл 3 марта этого года. Пострадавший полицейский остановил обвиняемого на дороге за административное правонарушение. Однако вместо того, чтобы согласиться с представителем власти мужчина начал избивать его. В итоге у инспектора ДПС — две ссадины и кровоизлияние в мягкие ткани головы, а также кровоподтек и перелом пальца.

«Своими умышленными действиями причинил инспектору ДПС физическую боль, две ссадины головы и кровоизлияния в мягкие ткани головы в области левого глаза, не причинившие вред здоровью, а также кровоподтек 5-го пальца левой кисти с краевым переломом средней фаланги 5-го пальца левой кисти, которые вызывают кратковременное расстройство здоровья и расцениваются, как повреждения, причинившие легкий вред здоровью»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры региона.

Сейчас агрессивного водителя будут судить по части 2 статьи «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальный срок по данной статье — 10 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд Еткульского района. Там их рассмотрят по существу.