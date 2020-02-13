Суд вынес приговор водителю МАЗа, который насмерть сбил пешехода в Челябинске

Пострадавший скончался в больнице.

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Курчатовский районный суд вынес приговор 40-летнему челябинцу, совершившему смертельное ДТП. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 28 июля 2018 года водитель автопоезда в составе грузового тягача седельного МАЗ полуприцепа, поворачивал налево на перекрестке улиц Индивидуальная и Ямальская. Он остановился из-за встречного автомобиля «Шкода Октавия». Пассажир иномарки вышел, бросил бутылку в лобовое стекло грузовика, затем пошел к передней части тягача. Водитель, не заметив пешехода, совершил на него наезд.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

«С учетом положительных характеристик, наличия на иждивении двоих детей, неудовлетворительного состояния здоровья, активного способствования раскрытию преступления, наличия государственных наград, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В пользу матери погибшего взыскано 700 тысяч рублей.