Трасса М-5 в Челябинской области станет четырехполосной

Планируется ремонт около 70 км автодороги.

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В Челябинской области планируют улучшить качество трассы М-5 «Урал». Хоть дорога и не попала в нацпроект «Безопасные и качественные дороги», ее отреставрируют в рамках других проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

«Если говорить об опасных участках, то это в первую очередь горнозаводские территории. Планируется в течение 2020-2024 гг проложить 70 км новой четырехполосной трассы. Причем это будет несколько участков. Основной — от границы Башкирии в сторону Сима с обходом города Сим. Участок будет доделан, сейчас ведутся работы, от Чебаркуля до Миасса. Еще один участок, примерно 44 км, это тоже М-5 в сторону Свердловска, будет тоже сделана автострада между Озерском и Снежинском», — рассказал вице-губернатор Олег Климов.

Также он отметил, что на эти работы планируется направить около 36 миллиардов рублей.